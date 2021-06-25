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قنا يواجه الشبان المسلمين في "ديربي" من العيار الثقيل

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يواجه فريق نادي قنا في الرابعة من عصر غدا السبت، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا في مواجهة من العيار الثقيل الذي يحمل عنوان "ديربي المحافظة" والذي يأتي في ظروف استثنائية لاسيما وأن كلا الفريقين يبحث عن الفوز للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث.

يدخل نادي قنا صاحب الأرض المباراة بقيادة فنية لعبد الرحيم همام ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان بقائه بالمنطقة الدافئة في جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

على الجانب الأخر يحل شبان قنا بقيادة محمد عيسى المدير الفني للفريق طامحا في تحقيق الفوز لاسيما وأنها النتيجة الوحيدة التي تخدم الشبان لتحقيق هدفه بالبقاء في دوري القسم الثاني.


يذكر أن نتيجة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز فريق قنا بهدف دون رد، سجله قائد الفريق محمود شركس.

ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان 55 نقطة
2- الألومنيوم 51 نقطة
3- المنيا 51 نقطة
4- الإعلاميين 46 نقطة
5- بنى سويف 42 نقطة
6- الفيوم 40 نقطة
7- ديروط 38 نقطة
8-البترول37 نقطة
9- سوهاج 37 نقطة
10- قنا 34 نقطة
11- كيما اسوان 32 نقطة
12- شبان قنا 31 نقطة
13-تليفونات بنى سويف 31 نقطة
14- أسمنت أسيوط 29 نقطة
15-شباب سمسطا 29 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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