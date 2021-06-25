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الحكومة تكشف حقيقة توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليونًا و883 ألف مواطن، مُشددةً على أن الهيئة أجرت نحو 92 ألفًا و131 عملية جراحية بنسبة إنجاز 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مُشيرةً إلى أنه جار التحول التدريجي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل بمختلف محافظات الجمهورية، والتي ستقدم خدماتها الطبية لكافة فئات المواطنين دون تمييز، من خلال كوادر طبية متميزة ومنشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، وقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة ضمن محافظات المرحلة الأولى نحو 4 ملايين مواطن حتى الآن.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
الحكومة تكشف حقيقة توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين
الحكومة تكشف حقيقة توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين

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