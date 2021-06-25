ضبط متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالمرج

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على أحد المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بمنطقة المرج.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ تجمع عدد من المواطنين وباستبيان الأمر تبين قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم، حال تواجده بالمحل عمله مدعيين عملهما بأحد الجهات الحكومية، واستيلائهما منه على مبلغ مالى.



