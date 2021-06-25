ضبط 7 قطع أسلحة نارية وطلقات بحوزة 5 متهمين بمركز طوخ بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (7) قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بحوزة (5) متهمين.





وكما تم ضبط (18) قضية مخدرات، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة)، بحوزة (19) متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية"، وضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا "سرقات"، وضبط (4) قطع سلاح أبيض، وتنفيذ (7146) حكم قضائيا متنوعا.





وجاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



