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ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة – له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى - ميزان حساس)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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