وزير الأوقاف: الغش في الامتحانات من أشد أنواع الفساد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحرام سم قاتل، والنبي بين لنا الحلال من الحرام، ولكن بعض الناس تأخذهم الدنيا فيتغافلون عن الحرام والفساد، لافتا إلى أن الأديان كلها قائمة على الحلال والإصلاح.





وأشار "جمعة"، خلال خبة الجمعة من مسجد السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة، اليوم الجمعة، إلى أن الإرهاب والفساد والإهمال تدمر أي دولة، منوها بأن مقاومة الفساد أحد ركائز أي حكم رشيد، فالله لا يحب المفسدين، وهناك فرق بين الفساد والإفساد، موضحا أن من أنواع الفساد الاختلاس، والاحتكار، والرشوة.



