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وزير الأوقاف: الغش في الامتحانات من أشد أنواع الفساد

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحرام سم قاتل، والنبي بين لنا الحلال من الحرام، ولكن بعض الناس تأخذهم الدنيا فيتغافلون عن الحرام والفساد، لافتا إلى أن الأديان كلها قائمة على الحلال والإصلاح.

وأشار "جمعة"، خلال خبة الجمعة من مسجد السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة، اليوم الجمعة، إلى أن الإرهاب والفساد والإهمال تدمر أي دولة، منوها بأن مقاومة الفساد أحد ركائز أي حكم رشيد، فالله لا يحب المفسدين، وهناك فرق بين الفساد والإفساد، موضحا أن من أنواع الفساد الاختلاس، والاحتكار، والرشوة.

وأضاف أن الغش في الطعام والشراب والدواء والمصنوعات من أشد أنواع الفساد، وكذلك أن الغش في الامتحانات يعد من أشد أنواع الفساد لأنه يدر جيلا وأمما، منوها بأن مواجهة الفساد ليست مسئولية جهة واحدة، وإنما هى مسئولية مجتمعية ومؤسسية وشرعية.

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