استجابة للالتماسات.. قطاع الأحوال المدنية يواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي





قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية قورص بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.



كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد من المواطنين "نظرًا لظروفهم الصحية" بمحال إقاماتهم والمستشفيات بمحافظتى القاهرة والمنوفية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.



كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وإستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.



