Advertisements

استجابة للالتماسات.. قطاع الأحوال المدنية يواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية قورص بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد من المواطنين "نظرًا لظروفهم الصحية" بمحال إقاماتهم والمستشفيات بمحافظتى القاهرة والمنوفية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وإستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

أخبار تهمك

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 21 ساعة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 م

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى