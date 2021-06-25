لسرقة توكتوك.. عاطل يخنق طالبا حتى الموت ويرمي جثته بمجرى مائي بالدقهلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من عامل مقيم بدائرة المركز بغياب نجله (طالب) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة "التوك توك" ملكه، والعثور على مركبة "التوك توك" أمام أحد المنازل الكائنة بدائرة المركز، وكذا العثور على جثة نجله بمياه إحدى المجارى المائية بدائرة المركز مصابا بكدمات بالوجه.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم ببندر نبروه "له معلوات جنائية".





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه بمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهما بأحد الطرق طلب منه التوقف، وقام بمباغتته وكتم نفسه بيديه حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمياه المجرى المائى محل العثور وقام بإخفاء مركبة "التوك توك" بأحد الطرق الفرعية المؤدية لمكان العثور على "التوك توك" لحين التصرف فيها بالبيع.



