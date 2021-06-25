نصبت على الأهالي في 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريحة كفر الشيخ



تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بقيام سيدتين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام سيدتين- مقيمتان بمحافظتى "الغربية - الجيزة"، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة التبغ والسجائر وتمكنتا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت (2،948،000 – إثنين مليون وتسعمائة ثمانية وأربعون ألف جنيه مصرى) من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال وإلتزامهن مع الشاكين فى سداد الارباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما توقفن عن السـداد ورفضا رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الثانية "جارى تكثيف الجهود لضبطها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

