بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

تحدث رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن إمكانية التعاقد في الصيف مع لاعبين مثل الفرنسي كيليان مبابي، الذي وصفه بأنه "لاعب عظيم".

وفي مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، قال بيريز إن "الجميع يعرف ما هي سياستي، من يلعبون هنا هم الأفضل، وهذا المزيج من أفضل اللاعبين والشباب أعطانا النجاح، هذا ما نعمل عليه، هذا العام نحن في مرحلة تجديد متضررة بسبب الوباء".

وتابع: "الكل يعرف ما يمكنني فعله، ويثقون بي، أحضرت فيغو وزيدان ورونالدو وبيكهام وكريستيانو.. سيأتي أولئك الذين أعتقد أنا وهم أنهم الأفضل طالما كان ذلك ممكناً، مبابي لاعب رائع، لكن من عدم احترام التحدث عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد".

كما دافع عن فكرة المراهنة على لاعبين شباب وأشار إلى أسماء مثل رافائيل فاران ومارسيلو فييرا.

وعن فاران، قال: "لم نتحدث معه بعد، ذهب إلى بطولة أمم أوروبا، تصرف فاران دائماً بشكل جيد للغاية، فهو رجل نبيل، إذا أراد المغادرة سيقول ذلك، وإذا أراد البقاء سيقول ذلك".

كما تحدث بيريز عن إمكانية مشاهدة مباريات كرة القدم العام المقبل في سانتياغو برنابيو على الرغم من أعمال التجديد التي يتم تنفيذها هناك.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الملكي: "ستكون من حيث المبدأ بحلول نهاية العام المقبل".

وبشأن رحيل سيرجيو راموس، أوضح: "مررت بأوقات عصيبة في وداعه، واليوم أيضاً في وداع فيليبي رييس، أحب سيرجيو مثل الابن، أحضرته عام 2005، كيف لا تشعر به؟".

وأضاف: "أعشق سيرجيو راموس.. أمضى 16 عاماً هنا، لقد كان أسطورة في ريال مدريد".

وقال عن راموس: "عندنا قدمت عرض التجديد، أخبرته بأن هنالك وقت محدد للعرض، ولكنه لم يعترف به، الأبواب مفتوحة له دائماً للعودة للنادي".

وعن المدرب زين الدين زيدان، صرح بيريز: "بمعرفتي بزيدان، كنت أتوقع منه أن يغادر، كان عاماً صعباً للغاية، وهذا مرهق، حاولت إقناعه بالبقاء، لكنه إنسان حساس للغاية، حينما يقول إنه يريد الرحيل، يرحل بالفعل".

وتابع: "لم أقرأ خطاب الوداع، أقسم بأحفادي، قالوا لي إنها ليست جيدة ومن كتب تلك الرسالة أخبرني أنه ليس هو، لقد عرفته منذ عام 2001، ولديه كل الفضائل في العالم، أنا أحبه وأتمنى له كل التوفيق، ستكون لديه حياة احترافية رياضية مهمة، وهو لديه شغف ليصبح مدرب منتخب فرنسا وسيحقق ذلك بالتأكيد".

وعلى مقاعد البدلاء سيحل محله كارلو أنشيلوتي، وبهذا الخصوص قال رئيس النادي الأبيض: "نحن سعداء معه، نتوقع مرحلة جديدة قادمة، نحن على علم بما كان ممكناً، الذهاب إليه فكرة الجميع، لدي علاقة جيدة مع خوسيه أنخيل، اعتقدنا أنه يمكن أن يكون حلاً جيداً، بعض المدربين يغادرون والبعض الآخر يأتي".