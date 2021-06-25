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إدعي علاقته بمسؤولي الجامعات.. ضبط شخص لاحتياله على المواطنين بالشرقية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، في إطار ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية، وآخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاق أنجالهم ببعض الجامعات، زاعمًا لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات "خلافًا للحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية، زاعمًا لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات "خلافًا للحقيقة "، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصة فنيًا تبين أنه محمل بتطبيق الواتس آب وإحتوائه على العديد من المحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم للنصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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