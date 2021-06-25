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الباطن السعودي يعلن التعاقد مع الصربي لالاتوفيتش مدرباً للفريق

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الباطن المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وأعلن النادي عبر حسابه على تويتر تعاقده مع لالاتوفيتش دون تحديد مدة التعاقد.

وكان لالاتوفيتش البالغ عمره 43 عاماً مدرباً لفريق فويفودينا نوفي ساد الصربي الموسم الماضي قبل توليه مسؤولية الباطن.

وأنهى الباطن الموسم الماضي في المركز 12 برصيد 36 نقطة، ونجا من الهبوط في الجولة الأخيرة بعد فوزه 4-3 على العين الذي ودع المسابقة بالفعل، ليتفوق بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط.

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لالاتوفيتش مدرباً للفريق الباطن السعودي يعلن التعاقد مع الصربي

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