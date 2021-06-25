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بحجة بيع أرض.. ضبط سيدة لاستيلائها على أموال المواطنين بالإسماعيلية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات، ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من سيدة، مقيمة بالإسماعيلية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى نظير بيعه قطة أرض لها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

حيث أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع أراضى بزعم ملكيته لها، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء من الشاكية على مبلغ مالى بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك إكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر وإستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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