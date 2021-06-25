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تمهيداً للموسم الجديد.. مصطفى محمد يجتاز الفحوصات الطبية مع جالاتا سراي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الحساب الرسمي لنادي جالاتا سراي عن خضوع النجم المصري مصطفى محمد لفحوصات طبيبة والتي اجتازها بنجاح.

واجتاز مصطفى محمد مهاجم، الفحوصات الطبية استعداد للموسم الجديد المقرر أن يبدأ خلال شهر 8 المقبل.

وشارك مصطفى محمد في مران جالاتا سراي اليوم الخميس، وذلك بعد عودته من عطلة صيفية قضاها بين مصر ودبي.

ولم يتحدد الموقف النهائي لمصطفى محمد بشأن مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

جديربالذكر أن انتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي خلال يناير الماضي قادما من الزمالك لمدة سنة ونصف.

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