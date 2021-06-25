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استقبال طلبات تقنين الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة الشروق حتى 30 يونيو

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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وجه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستقبال جميع طلبات تقنين الأراضى للمناطق المضافة للمدينة الواردة يومياً للجهاز بدون حد أقصى، وبعد مواعيد العمل الرسمية والتعامل مع جميع العملاء المتواجدين خلال يوم العمل، وكذا توفير أماكن انتظار وتذليل العقبات التى تقابلهم، والدفع بمجموعات عمل إضافية لإنهاء تعاملات المواطنين بكل يسر حتى نهاية المدة المقررة، وذلك فى ضوء إعلان جهاز مدينة الشروق عن استقبال طلبات تقنين الأراضى بالمناطق المضافة للمدينة، والمقرر أن تنتهى الفترة المحددة للإعلان فى 30 يونيو الجارى. 


جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجهاز، سير العمل بالإدارة العقارية أثناء استقبال الطلبات بهدف التخفيف على المواطنين من تكرار انتقالهم ، حيث التقى أثناء مروره بأصحاب الطلبات واستمع لملاحظاتهم  ومقترحاتهم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم السير بالتوازى فى دراسة الطلبات التى يتم استلامها، حرصاً من الجهاز على صالح حائزى المساحات الصغيرة بالمناطق المضافة لمدينة الشروق. ‬
 

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