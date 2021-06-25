Advertisements

منسقة الأمم المتحدة: مصر من أول 10 دول التزمت بتقارير التنمية المستدامة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أشادت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، بالتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، وأنها من العشر الدول الأولي التي قدمت تقاريرها الطوعية حول أهداف التنمية المستدامة.

وقالت بانوفا في تدوينه لها علي موقع التواصل الأجتماعي تويتر: "مبروك للحكومة المصرية لكونها من بين الدول العشر في جميع أنحاء العالم التي قدمت تقريرها الطوعي الثالث وإلتزامها بـأجندة عام 2020، وأهداف التنمية المستدامة"

وفي وقت سابق أكدت الينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر، على التزام مصر بالسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، لافتة إلى أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أثرت على الالتزام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، غير أن بعض الأهداف على الأقل يمكن تحقيقها في بعض دول العالم.

وأشادت المنسقة المقيمة بالمبادرات المصرية للقضاء على الفقر وتمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة منها، مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومبادرات أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منسقه الامم المتحده

أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

منذ 19 دقيقة

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط تناقش تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة

وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة

"التخطيط": حريصون على التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط تشارك في ورشة عمل حول "الاستعراضات الوطنية الطوعية"

رئيس الوزراء يستعرض مع منسق الأمم المتحدة في مصر مشروع تطوير القرى

التخطيط تكشف اخر استعدادت مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

12:33 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

01:09 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى