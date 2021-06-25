منسقة الأمم المتحدة: مصر من أول 10 دول التزمت بتقارير التنمية المستدامة

أشادت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، بالتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، وأنها من العشر الدول الأولي التي قدمت تقاريرها الطوعية حول أهداف التنمية المستدامة.



وقالت بانوفا في تدوينه لها علي موقع التواصل الأجتماعي تويتر: "مبروك للحكومة المصرية لكونها من بين الدول العشر في جميع أنحاء العالم التي قدمت تقريرها الطوعي الثالث وإلتزامها بـأجندة عام 2020، وأهداف التنمية المستدامة"



وفي وقت سابق أكدت الينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر، على التزام مصر بالسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، لافتة إلى أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أثرت على الالتزام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، غير أن بعض الأهداف على الأقل يمكن تحقيقها في بعض دول العالم.



وأشادت المنسقة المقيمة بالمبادرات المصرية للقضاء على الفقر وتمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة منها، مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومبادرات أخرى.