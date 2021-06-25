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جامعة الإسكندرية تبدأ تدريب الأئمة والواعظات في عدة مجالات (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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بدأت جامعة الإسكندرية فى عقد سلسلة دورات تدريبية متتابعة، لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع وعلم النفس والاعلام، تنفيذًا لبرتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، الدكتورة سحر شريف، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ محمد أبو حسني خشبة، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والدكتور إيهاب حمدي، المدرس بقسم الاعلام بكلية الآداب ورئيس مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

ويأتي هذا البروتوكول بهدف تحقيق الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات.
جامعة الإسكندرية تبدأ تدريب الأئمة والواعظات في عدة مجالات (صور)
جامعة الإسكندرية تبدأ تدريب الأئمة والواعظات في عدة مجالات (صور)
جامعة الإسكندرية تبدأ تدريب الأئمة والواعظات في عدة مجالات (صور)
جامعة الإسكندرية تبدأ تدريب الأئمة والواعظات في عدة مجالات (صور)

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جامعة الاسكندرية تدريب الأئمة والواعظات الفجر

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