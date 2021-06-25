Advertisements

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

جدد مجلس إدارة نادى الزمالك تواصله، خلال الساعات القليلة الماضية، مع أحمد توفيق لاعب الفريق السابق ولاعب فريق بيراميدز الحالى.

ووفقا لما أشارات إليه بعض المصادر داخل الفريق الأبيض، إلى أن هناك رغبة كبيرة من الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، في التعاقد مع احمد توفيق في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي.

وهناك إعجاب من جانب الفرنسى كارتيرون بإمكانيات اللاعب فى ظل قدرته على المشاركة فى مركز الظهير الأيمن، وخط الوسط، وهى المراكز التى يبحث عن تدعيمها فى الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن توفيق يرفض حتى هذه اللحظة تجديد عقده مع بيراميدز، وفي انتظار حسم موقفه مع الفريق الأبيض.

واستطاع الفارس الأبيض التغلب على مصر المقاصة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس الجديد.

أخبار تهمك

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ ساعة الا ربع

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ ساعتين و 17 دقيقة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

12:33 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى