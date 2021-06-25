"الري": توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة المصرية العامة للمساحة (صور)

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة المصرية العامة للمساحة بتوقيع اللواء طيار أ.ح أشرف الداودي محافظ قنا والمهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة قنا والهيئة المصرية العامة للمساحة.





وقالت وزارة الموارد المائية والري إنه تم التوقيع بحضور قيادات وممثلي الجهتين، مؤكدة أن هذا البروتوكول يأتي في نطاق الأعمال المساحية لحماية أراضي الدولة وتوقيع المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بمحافظة قنا.



