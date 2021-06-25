غدا السبت.. انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالقليوبية

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الجمعة، بدء الحملة القومية الثانية لعام2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع، تحت رعاية محافظ القليوبية، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 26 يونيو على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.





يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.





وأوضحت العسيلي، عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.



