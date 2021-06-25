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تحرير 6418 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية
الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:05 م
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6418 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2068 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و202 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية، و45 مخالفة موقف عشوائى، و60 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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