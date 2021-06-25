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الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قدم نادي برشلونة الإسباني التهنئة إلى قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده ال34 الذي حل مساء أمس الخميس، بينما مازال الغموض يحيط بمستقبله مع البارسا حتي الوقت الراهن.

ويعد ميسي صاحب الأرقام القياسية خلال مسيرته المذهلة مع نادي برشلونة، ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.

وعلى الرغم من هذا، احتفى برشلونة بعيد ميلاد ميسي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرض مجموعة من أفضل 10 أهداف له.

ويطمع برشلونة أن يكون عيد ميلاد قائده، بمثابة فأل خير بشأن مستقبله المعلق مع النادي الكتالوني.

ويشارك ميسي، الذي أمضى مسيرته الكروية بأكملها في ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، كما يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي وتضمنت مسيرته الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة العام الماضي، من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده، الذي كان يعتقد أنه يسمح له بالرحيل، لكن النادي وقف له بالمرصاد وأجبره على البقاء.

وجاء انتخاب خوان لابورتا في منصب رئيس النادي، خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، ليجدد آمال الجماهير في إمكانية بقاء ميسي مع الفريق، بعد تصدره قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 30 هدفا، حيث كان ميسى يوجه الانتقادات للإدارة السابقة.

وعلق لابورتا مؤخرا "إنه يرغب في البقاء، الأمر ليس سهلا لكننا سنفعل ما في وسعنا".

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ميسي مع برشلونة الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة الغموض يحيط بمستقبل

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