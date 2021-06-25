4 أنواع.. قائمة لقاحات كورونا في مصر

في الساعات الأخيرة، قالت وزارة الصحة والسكان إن باقة لقاحات كورونا في مصر تتضمن سينوفارم وسينوفاك وأسترازينكا وسبوتنك v، مؤكدة أنها لقاحات فعالة وآمنة.





لقاح سينوفارم

يعمل لقاح "سينوفارم" عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس.





اللقاح الصيني كان في طليعة اللقاحات التي استخدمتها مصر في حملتها للتطعيم ضد الفيروس التاجي، وبدأت بالأطقم الطبية ثم بقية المواطنين تباعًا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على توريد ملايين الجرعات.





ولقاح سينوفارم الصينى به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس كما أنه لا يصيب بسبب فيروس كورونا، ويحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة لحماية الجسم من العدوى، والجرعة 0.5 مل ويتم حقنها في العضلة الدالية كما يوصى بفاصل زمنى 21 يوما بين الجرعتين.





لقاح سينوفاك

هو لقاح صيني تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية، وأثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة.





ولقاح سينوفاك الصيني يعمل باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض.





اللقاح يؤخذ عن طريق جرعتين تفرق بينهما 21 يوما، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ثلاجة عادية ويقوم على تقنية اللقاح المعطل، وقد تم اعتماده في عدد من الدول حول العالم بعد اختبارات سريرية.





لقاح أسترازينيكا

تم تطوير لقاح أسترازينيكا من قبل شركة- سويدية بريطانية للأدوية تحمل نفس اسم اللقاح ومقرها في كامبريدج، وتقدر نسبة فعاليته في الحماية من فيروس كورونا بنحو 70% مقابل أكثر من 90% يتمتع بها اللقاح الذي طورته بيونتيك وفايزر.





ويؤخد على جرعتين ( 0.5 مل) عن طريق الحقن العضلى في العضلة الدالية، ويوصى بفاصل زمنى 3 شهور بين الجرعتين.





لقاح سبوتنك v

"سبوتنيك V" هو واحد من ثلاثة لقاحات في العالم تزيد فعاليتها عن 90% وتم احتساب فعالية اللقاح عند مستوى 91.6% بالاستناد إلى بيانات 19866 متطوعًا تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من لقاح "سبوتنيك V".





ولقاح سبوتنك الروسي يمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة.



