الأعلى للآثار: المتحف الكبير سيكون هدية مصر للعالم (فيديو)

قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم عقد بروتكولات تعاون مع عدد من الدول لاسترداد الآثار المصرية في الخارج، معلقا: "تمكنا من رد كم كبير من الآثار المصرية".





وأشار "الصعيدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أكثر من 95% من الآثار المهربة تكون نتيجة الحفر خلسة، منوها بأن وزارة السياحة والأثار شكلت فرق بحث مصرية عن الآثار حيث يوجد 40 بعثة مصرية عاملة في أرجاء مصر كلها.



