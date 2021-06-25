ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع جناح ساسولو الإيطالي، دومينيكو بيراردي، بديل محتمل للمصري محمد صلاح.





وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "الريدز" يخططون للتعاقد مع بيراردي، الذي تألق في أول مباراتين في "يورو 2020" مع إيطاليا.





وأشارت الصحيفة، إلى أن ساسولو حدد 50 مليون يورو للاعب (26 عاماً)، والذي سجل (17 هدفاً) في (30 مباراة) بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن "الريدز" قد يواجهون منافسة من غريميه في الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام، وليستر سيتي، إذا واصلوا اهتمامهم بضم بيراردي.