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حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع الإسماعيلي بشأن ضم عبدالرحمن مجدي وباعر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى المصدر وجود أي نية للتعاقد مع لاعبا الدراويش خلال الفترة القادمة، مؤكدا على احترامه الكامل للثنائي .

وحسم الأهلي أولي الصفقات الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم ليصبح أولي صفقات الفريق الأحمر في الميركاتو القادم.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الترجي المقرر لها غدا السبت في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الترجي حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

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