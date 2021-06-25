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تحرير 6418 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.


وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6418 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2068 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و202 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية، و45 مخالفة موقف عشوائى، و60 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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