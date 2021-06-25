مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحماية من ضربات الشمس





مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، يمكن يعاني المواطنين من ضربات الشمس لذا يجب على المواطنين تفادي أشعة الشمس حتى لا يتعرضون لأية أزمات صحية بسبب الطقس القاس.



وتتمثل أعراض ضربة الشمس في الشعور العام بالإعياء والصداع وآلام مؤخرة العنق وسخونة الرأس والغثيان والقيء والدوار وضجيج الأذن والحمى وآلام الأطراف وتقلصات البطن والرعشة وفقدان الوعي.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحماية من ضربات الشمس:



- يجب عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهى الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم .





- يجب ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس، وعدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية .



- شرب كميات كافية من الماء تتجاوز اللترين يوميا. 5. يمكنك عمل عصير العنب وهو مفيد جدا لمقاومة الحرارة، كما قد يفيدك شرب عصير الليمون، ومن المهم أيضا استخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50.



- إذا بدء المريض في الدخول في حالة إغماء أو غيبوبة فلابد الذهاب للمستشفى في الحال لاحتياجه رعاية مركزة ويتم تبريد جسمه بشتى الطرق.



- لعلاج المصاب بضربات الشمس من خلال وضع الشخص المصاب بضربة الشمس في الظل، ويفضل أن يكون تحت المروحة أو الاكييف، ووضع الشخص في وضعية الاستلقاء وفك ملابسه وترطيب الجسم بالماء البارد.





- إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع حاد، يمكن إعطاؤه كبسولات الباراسيتامول، مع الحفاظ على رطوبة الجسم باستمرار.





- يجب وضع المصاب بضربة الشمس في مطان يتوفر فيه التهوية الجيدة ويمكن استخدام مروحة أو مكيف لتنزيل الحرارة.









