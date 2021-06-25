التجمع الفلسطيني و"مصر أفريقيا" يوزعان بدل عزل على أطباء القبطي ومبرة المعادي

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نظم التجمع الفلسطيني للوطن والشتات مصر، زيارة إلى مستشفتي مبرة المعادي والمستشفي القبطي، لتسليم ٣٠ بدلة عزل بالتساوي بين الفرق الطبية العاملين بأقسام العزل والعناية المركزة، وذلك بالتعاون مع جمعية مصر أفريقيا للبحوث والتكنولوجيا.





وقال عبدالله أبو عاذرة، مفوض التجمع، إن توزيع بدل العزل جاء من منطلق الحرص فى المشاركة المجتمعية والمساهمة بدور فعال لدعم ومساندة جهود الدولة ضد جائحة فيروس كورونا، ومكافحة العدوى بقدر المستطاع.





وأكد أبو عاذرة، نيابة عن الأمين العام محمد شريم، أن الهدف الأول من هذا العمل التطوعي هو حماية جيش مصر الأبيض والحرص على سلامتهم، خاصة وأنهم يقفون كالسد أمام الفيروس يبذلون أقصى ما في جهودهم دون كلل أو خوف.









ومن جانبها، عبرت الدكتورة حنان عطية ، رئيس جمعية مصر أفريقيا، عن سعادتها بكم الترحاب الذي تلقته من المديرين أو العاملين في المستشفيات، موضحه أن مدير مستشفى مبرة المعادي قدم لهم جواب شكر رسمي على جهودهم



