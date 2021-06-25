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الأرصاد تحذر من طقس غد السبت: شديد الحرارة بهذه المناطق

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا السبت ارتفاعا فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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