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عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة السكة الحديد، عن تعديل وتبكير، مواعيد بعض القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من يوم 12 يوليو 2021، لزيادة المشغولية، بنحو:

يقوم القطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 4.10 مساءً بدلا من 6.00 مساءً.

2- القطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم 6.00 مساء بدلا من 4.00 مساءً.

3- القطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية مكيف يقوم 3.35 مساء بدلا من 3.20 مساء.

4- القطار رقم 21 مميز القاهرة الإسكندرية يقوم 3.10 مساء بدلا من 3.30 مساء.

5- القطار رقم 957 مختلط القاهرة الزقازيق يقوم 3.45 مساء بدلا من 3.30 مساءً.

6- القطار رقم 1915 مختلط القاهرة المنصورة يقوم 5.00 مساء بدلا من 3.10 مساء.

القطار رقم 27 الروسي القاهرة الإسكندرية يقوم 4.20 مساء بدلا من 4.10 مساء.

8- القطار رقم 934 Vip الإسكندرية الأقصر يقوم 9.10 مساء بدلا من 10.00 مساء.

9- القطار رقم 518 الإسكندرية المنصورة يقوم 9.20 مساء بدلا من9.15 مساء.

10- القطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا يقوم 10.00 مساء بدلا من 8.45 مساء.

11- القطار رقم 128 مميز الإسكندرية بنها يقوم 10.35 مساءً بدلا من 7.10 مساءً.

12- القطار رقم 962 محسن بورسعيد القاهرة يقوم 6.35 مساء بدلا من 7.30 مساء.

13- القطار رقم 264 مميز الإسماعيلية الزقازيق يقوم 8.15 مساءً بدلا من 7.50 مساءً.

14- القطار رقم 262 ركاب الزقازيق بنها يقوم 10.05مساء بدلا من 10.00 مساءً.
عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل
عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل
عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل
عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل
عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل
عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

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