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بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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دفعت محافظة الجيزة، بفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات المتراكمة أعلى سطح أحد العقارات بحي شمال الجيزة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة رصدت تراكم لأطنان من القمامة أعلى سطح عقار مكون من دور واحد بشارع مراد بمنطقة الكيت كات بحي شمال الجيزة.

وأشار، إلى أنه تم على الفور تكليف هيئة النظافة والتجميل وحي شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه ورفع كافة المخلفات منه لما يعكسه ذلك من شكل غير حضاري ويضر بالصحة العامة للمواطنين لما يمثله من مصدرًا للتلوث والأمراض.

ولفت إلى أنه تم رفع ٨٠ طن مخلفات حتي الان من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة على مدار ثلاثة أيام متتالية وجارٍ استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن اي حالات مماثلة ليتم التعامل الفوري معها حفاظا علي صحه المواطنين بالإضافة الي عدم إلقاء المخلفات إلا في صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها.

وفي نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال وهيئة النظافة والتجميل بأعمال تجريد لشارع الأقصر أمام شارع الإمام الغزالى استجابة لمطالب المواطنين القانطين بالشارع.
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة
بالصور.. محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة

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