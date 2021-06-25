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جامعة الإسكندرية تشارك في تدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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بدأت جامعة الإسكندرية، عقد سلسلة دوراة تدريبية متتابعة في هذه المجالات، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة سحر شريف، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد ابو حسني خشبة، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والدكتور إيهاب حمدي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب ورئيس مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.
يأتي هذا البروتوكول بهدف تحقيق الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات.
جامعة الإسكندرية تشارك في تدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف
جامعة الإسكندرية تشارك في تدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف
جامعة الإسكندرية تشارك في تدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف
جامعة الإسكندرية تشارك في تدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف

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