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عقب صلاه الجمعة.. محافظ الجيزة يتفقد حاله النظافة والإشغالات بأحياء الهرم والطالبية والجنوب

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حالة النظافة والإشغالات وموقف خطط الرصف والتطوير بعدد من المناطق بأحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم، شملت ميدان الكيت كات و مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم وطريق المريوطية.

وشهدت الجولة توجيهات المحافظ بتكثيف حملات النظافة ودعم بعض المناطق بعمال نظافه اضافيين إلى جانب عدم السماح بالتعدي علي أرصفه الطريق العام للمنشات التجارية والمحال والمقاهي .

يرافقه المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم والطالبية.

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