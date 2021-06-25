بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد أعمال انشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة إضافة إلى ١٧ نشاطا تجاريا متنوعا آخر يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة إلى الأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها، رافقه خلالها الأستاذ محمد فواز سكرتير حي الشرق.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة الأعمال الجارية بكافة المشروعات التنموية والخدمية .



