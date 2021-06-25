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بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد أعمال انشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة إضافة إلى ١٧ نشاطا تجاريا متنوعا آخر يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة إلى الأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها، رافقه خلالها الأستاذ محمد فواز سكرتير حي الشرق.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة الأعمال الجارية بكافة المشروعات التنموية والخدمية.

يذكر أن المول سيقام على مساحة ١٦ ألف متر  بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك وسيكون المول الجديد منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المتردين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.
بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)
بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)
بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)
بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)
بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)
بدء إنشاء أحدث مول للملابس المستعملة في بورسعيد (صور)

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مول ملابس مستعملة بورسعيد بوابة الفجر الفجر

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