مدير تحديث الصناعة يجتمع مع عدد من المسؤولين على هامش انعقاد اللجنة المصرية الروسية





عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، عدة اجتماعات منفصلة مع عدد من المسؤولين على هامش المباحثات الموسعة التي عقدتها معالي وزيرة التجارة والصناعة السيدة/نيفين جامع، مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو.





وكان من أهم وأبرز لقاءات واجتماعات المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعه المهندس/محمد عبد الكريم ، الاجتماع مع شامل أورلوف، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الروسي بموسكو، حيث تم مناقشة عدة موضوعات منها سبل التعاون بين المركز و مجلس الأعمال المصري الروسي خاصة في مجال التصنيع المشترك و التبادل التجاري و نقل التكنولوجيا.





واجتماع للمهندس عبد الكريم مع ماكسيم رومانوف، نائب المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية بمركز skolkovo للإبتكار و رواد الأعمال، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجهتين في مجال الابتكار و رواد الأعمال و نقل تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للصناعات المختلفة والمدن الذكية، وقد اتفق الطرفان علي إمكانية عمل عدة مؤتمرات افتراضية لنشر آخر التطورات التكنولوجية في القطاعات الصناعية المختلفة.





واختتم المدير التنفيذي للمركز اجتماعاته بمقابلة كل من سيرجي كراسيلوف المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية و السيدة/انا سولوفيفا نائب المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية بالاتحاد الروسي للمصنعين، ورواد الأعمال، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين الجهتين.