موسيماني يجهز مفاجأة للترجي في قمة إياب نصف نهائي الأبطال

يميل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اللعب بثلاثة لاعبين في خط وسط الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي في لقاء الغد.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي غدًا على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدرس موسيماني في الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في خط وسط الفريق الأهلي أمام الترجي التونسي من أجل السيطرة على منطقة وسط الملعب مثلما فعل الفريق في لقاء الذهاب برادس.

ومن المقرر أن يحسم موسيماني هذا الأمر في مران الأهلي الأخير والذي سيقام مساء اليوم الجمعة استعدادًا لموقعة الترجي التونسي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف لمهاجمه محمد شريف سجله في الشوط الثاني بالمباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي.