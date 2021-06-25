البرازيل تتصدر.. ترتيب المجموعة الثانية في كوبا أمريكا

يستعرض الفجر الرياضي ترتيب المجموعة الثانية من النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا 2021 وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.





ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثانية من بطولة كوبا امريكا برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب بيرو صاحب المركز الثالث.





وإليكم ترتيب المجموعة الثانية كاملاً :-

- البرازيل 9 نقاط

- كولومبيا 4 نقاط

- بيرو 4 نقاط

- الاكوادور 2 نقطة

- فنزويلا 2 نقطة





وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة كوبا امريكا يوم الأحد المقبل حيث ستقام مباراتي البرازيل مع الإكوادور، وفنزويلا مع بيرو.