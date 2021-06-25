تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

عرضت فضئية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.





وأوضح التقرير، أن الرئيس السيسي استهل الأسبوع باجتماع مع الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من القوات المسلحة، وتفقد الرئيس عدد من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانيات القوات المسلحة.





ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والصناعة والبترول.





واستقبل الرئيس السيسي وزير خارجية ماليزيا، وكما استقبل وزيرة الخارجية الليبية وأكد على دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي.





وبحضور عدد من الوزراء، استقبل الرئيس السيسي، رئيس وزراء اليونان، وعقدت بمباحثات ثنائية بين وفدي البلدين، فضلا على عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان.





واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التموين، ووجه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية.



