هاني برزي لـ "الفجر": لن أتحدث عن دوري فقط أنا أحب الزمالك

يسير أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك في خطى ثابتة نحو الحفاظ على قوام الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لا سيما بعد نجاح اللجنة في تمديد عقود محمود حمدي الونش وأحمد السيد زيزو.





تمديد عقود نجوم الزمالك





وحصل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء على توقيع الثنائي محمود حمدي الونش، و أحمد السيد زيزو لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض على عقود جديدة تربطهم بالقلعة البيضاء على موسم 2025 مع تحمل أحد الشركات الخاصة المملوكة لعضو اللجنة هاني برزي لعقود إعلانية للاعبين.





من جانبه تواصل موقع "الفجر الرياضي" مع هاني برزي عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك للحديث عن دوره في إنهاء ملفات تمديد عقود الونش و زيزو.





وقال هاني برزي عضو لجنة الزمالك في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي: " لن أتحدث عن دوري في ملف تمديد عقود اللاعبين، لا أفضل هذا الأمر أنا فقط أحب نادي الزمالك و أخدم النادي الذي أحبه فقط".





و يتم عضو لجنة الزمالك: " كافة الأمور التي تتعلق بملف كرة القدم مسؤول عنها كابتن حسين لبيب رئيس النادي، و عن دوري فأنا أحب النادي".





و في سياق متصل، كشف حسين لبيب رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عن توصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق مبدئي لتمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجديد.