شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 103 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لشحن 6 الاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .