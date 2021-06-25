Advertisements

شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 103 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لشحن 6 الاف طن صودا كاوية من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينة بضائع عامة.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .
شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 23 ساعة

الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

هاني برزي لـ "الفجر": لن أتحدث عن دوري فقط أنا أحب الزمالك

منذ 41 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ أقل من ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة للترجي في قمة إياب نصف نهائي الأبطال

منذ ساعة الا ربع

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

02:00 م

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

01:33 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى