أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من انتفاضة الإسماعيلى فى الدورى

يعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق الإسماعيلى فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 للمسابقة والتى ستقام فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الأسكندرية.





ويرغب سامى فى معرفة نقاط القوة والضعف لدى الدراويش،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.





وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة الدراويش وطالبهم بالحذر من انتفاضة الإسماعيلى خصوصا فى ظل النتائج الطيبة التى حققها الفريق منذ قدوم إيهاب جلال.





ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساءا وذلك استعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام .





وحرص أحمد سامى المدير الفني على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلى مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.





وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.





ويحتل سموحه المركز الرابع فى بطولة الدورى العام برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثانى الذى يحاول سموحه المنافسه عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد.



