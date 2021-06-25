Advertisements

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

استقبل ميناء دمياط 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3969 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و510 أطنان تشمل :10500 طن صاج و 3125 طن يوريا و 885 طن فوسفات ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21 ألفا و565 طنا تشمل: 845 طن خشب زان و 6720 طن كلوريد ايثلين و14000 طن حبيبات حرق أفران صب .

وأوضحت ان إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 434 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، وإيطاليا ، وسلوفينيا ، وألمانيا ، وسريلانكا ، هولندا ، والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 264 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 33 ألفا و16 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21 ألفا و590 طنا ، كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.

أخبار تهمك

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

هاني برزي لـ "الفجر": لن أتحدث عن دوري فقط أنا أحب الزمالك

منذ 39 دقيقة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 23 ساعة

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة للترجي في قمة إياب نصف نهائي الأبطال

منذ ساعة الا ربع

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ أقل من ساعة

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ ساعة الا ربع

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

02:00 م

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

01:33 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى