ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3969 شاحنة.





وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و510 أطنان تشمل :10500 طن صاج و 3125 طن يوريا و 885 طن فوسفات ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21 ألفا و565 طنا تشمل: 845 طن خشب زان و 6720 طن كلوريد ايثلين و14000 طن حبيبات حرق أفران صب .





وأوضحت ان إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 434 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، وإيطاليا ، وسلوفينيا ، وألمانيا ، وسريلانكا ، هولندا ، والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 264 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 33 ألفا و16 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21 ألفا و590 طنا ، كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.