رئيس جامعة المنيا يكرم الطلاب الفائقين بالمرحلة قبل النهائية

كرم الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أوائل الطلاب بالفرق الدراسية قبل النهائية بكليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، وذلك من خلال منحة مالية شهرية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب الفائقين بالمرحلة الجامعية، وتوضع شهريًا في حساب الطلاب ببنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة.





ونظمت الاحتفالية إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وفقًا للإجراءات الاحترازية، لتكون بداية لتفعيل بنود البروتوكول، وذلك بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور مسئولين من بنك ناصر الاجتماعي ومدير وحدة التضامن بالجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.



