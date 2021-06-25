الأحد.. رسالة ماجستير في "آثار الفيوم" حول معبد مدينة ماضي

تناقش يوم الأحد القادم في كلية الآثار بجامعة الفيوم، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث سيد عوض محمد شعيب مفتش آثار أول بمطقة آثار الفيوم بعنوان" العمارة الدينية والمدنية بمدينة ماضى منذ العصر اليونانى وحتى العصر البيزنطى فى ضوء الاكتشافات الحديثة".





وتكونت لجنة الإشراف من الدكتورة منال أبو القاسم محمد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار بالفيوم مشرفا رئيسيا والدكتور مختار محمد محمد مدرس الآثار المصرية بقسم الاثار المصرية بكلية الآثار بالفيوم مشرفا مشاركا.





وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور ناجح عمر على أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار بالفيوم رئيسا مناقشا والدكتورة منال أبو القاسم محمد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار بالفيوم مشرفا رئيسيا وعضوا والدكتور صبحى عاشور أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار –جامعة حلوان عضوا ومناقشا.



