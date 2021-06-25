أسبوع حار.. 6 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمصريين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات العاجلة للمصريين خلال الساعات الأخيرة بشأن حالة الطقس المتوقعة الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.





طقس شديد الحرارة غدا

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار من يوم السبت.





نشاط للرياح على تلك المناطق

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





الأسبوع القادم "حار"

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الفترة المقبلة سيشهد ارتفاعا تدريجيا، في درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.





درجات الحرارة المتوقعة

وفي تصريحات تليفزيونية، أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة يتراوح بين درجتين إلى ثلاثة درجات، لتسجل أعلى درجة حرارة عظمى 38 درجة بالقاهرة الكبرى، خلال الأسبوع القادم.





ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات ومدن جنوب البلاد، ستتراوح درجات الحرارة العظمى بها من 43 إلى 44 درجة مئوية، وتسجل أعلى درجة حرارة بالمدن على السواحل الشمالية 32 درجة مئوية.





أسباب الحرارة المرتفعة

وتابعت شاكر أن هناك ارتفاع ملحوظ الأيام المقبلة في نسب الرطوبة، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي"؛ والذي يستمر على مدار الأسبوع المقبل، ويسبب الشعور بالرطوبة المرتفعة، خاصة في الساعات المبكرة من النهار، والساعات المتأخرة من الليل.





تحذير من ضربات الشمس

كما حذر مسئولي هيئة الأرصاد الجوية من ضربات الشمس حيث ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهى الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم .





ونصحت الهيئة المواطنين ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس، وعدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية .



