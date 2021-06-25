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إعلان نتيجة تنسيق التمريض العام بمحافظة المنيا 2021
الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:30 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن نتيجة تنسيق التمريض العام أو التمريض العادي كما يطلق عليه البعض، بأولوية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى ثم الأدنى، ويبدأ الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض بعد الإعدادية 269 درجة.
يذكر أنه يشترط للتقديم في مدارس التمريض العام ان يكون الطالب مصري، حسن السير والسلوك حاصلا على الإعدادية، ومن أبناء محافظة المنيا، ألا يقل السنة عن 15 عاما، لا يزيد عن 18 عاما في أول أكتوبر، وبالنسبة للطالبات فيشترط عدم زواجها، وأخيرا اجتياز الاختبار الشخصي والطبي والنفسي.
كما أعلنت الوزارة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العام 2021 وهي أصل شهادة النجاح، بالإضافة لشهادة الميلاد الأصلية ومعها ثلاث صور بخلفية بيضاء، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة المتخرج منها، عدد 8 صور شخصية بخلفية بيضاء، 2 طوابع مهن طبية حافظة بلاستيكية وظرف أصفر حجم كبير، وخمسة أظرف من الحجم الصغير.
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