إعلان نتيجة تنسيق التمريض العام بمحافظة المنيا 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن نتيجة تنسيق التمريض العام أو التمريض العادي كما يطلق عليه البعض، بأولوية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى ثم الأدنى، ويبدأ الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض بعد الإعدادية 269 درجة.





يذكر أنه يشترط للتقديم في مدارس التمريض العام ان يكون الطالب مصري، حسن السير والسلوك حاصلا على الإعدادية، ومن أبناء محافظة المنيا، ألا يقل السنة عن 15 عاما، لا يزيد عن 18 عاما في أول أكتوبر، وبالنسبة للطالبات فيشترط عدم زواجها، وأخيرا اجتياز الاختبار الشخصي والطبي والنفسي.



