موسيماني يوجه تعليمات فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات فنية للاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة الغد أمام الترجي التونسي.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي غدًا على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وطلب موسيماني من لاعبي الفريق الأحمر ضرورة استغلال ضعف خليل شمام الذي من المتوقع أن يُشارك في المباراة بدلًا من محمد علي اليعقوبي الغائب لإصابته بفيروس كورونا.





كما طلب موسيماني من لاعبي فريقه استغلال ضعف فوسيني كوليباليي الذي يُشارك في غياب غيلان الشعلالي بسبب إصابة عضلية.





الجدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف لمهاجمه محمد شريف سجله في الشوط الثاني بالمباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي.