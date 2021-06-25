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تعرف على ترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض الفجر الرياضي ترتيب المجموعة الأولى من النسخة الحالية لبطولة كوبا امريكا 2021 وذلك بعد انتهاء ومنافسات الجولة الرابعة من مرحله المجموعات بالبطولة القارية.

 

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بينما يحتل منتخب باراجواي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

 

واليكم ترتيب المجموعة كاملاً:-

- الارجنتين 7نقاط

- باراجوي 6 نقاط

- تشيلي 5 نقاط

- أوروجواي 4 نقاط

- بوليفيا بدون نقاط

 

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة كوبا امريكا يوم الأحد المقبل حيث ستقام مباراتي البرازيل مع الإكوادور، وفنزويلا مع بيرو.

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