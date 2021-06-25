Advertisements

اتحاد الكريكيت ينظم نهائي البطولة الوطنية الأولى

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

يُنظم الاتحاد السعودي للكريكيت المباراة النهائية من البطولة الوطنية للكريكيت للعام 2021 اليوم الجمعة وذلك في مدينة الرياض.
حيث سيتنافس فريقا أركان الرياضي وبنجاب الأخضر من أجل الفوز بالنسخة الأولى من البطولة الوطنية للكريكيت في المملكة العربية السعودية وذلك على الملعب المخصص للمباراة الختامية بمنتجع نو?ا عند الساعة الثانية ظهراً.
وتصل البطولة إلى يومها الختامي بعدما تنافس 265 فريقاً خلال الموسم الرياضي وبمشاركة أكثر من 7 آلاف لاعباً.
وتتلقى البطولة دعماً واهتماماً بالغين من الاتحاد السعودي للكريكيت واتحاد الرياضة للجميع وبمتابعة من اللجنة السعودية الأولمبية.
ويرعى الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الحفل بحضور كلاً من الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والأمير سعود بن مشعل رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت وسفراء دولة باكستان والهند وبنقلاديش وسيرلانكا وافغانستان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكريكت اتحاد الكريكت

أخبار تهمك

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ ساعة الا ربع

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة للترجي في قمة إياب نصف نهائي الأبطال

منذ ساعة الا ربع

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 17 ساعة

هاني برزي لـ "الفجر": لن أتحدث عن دوري فقط أنا أحب الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 23 ساعة

الغموض يحيط بمستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. انتخاب عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية

رئيس اللجنة الأولمبية يعين الأمير خالد بن الوليد رئيسًا لاتحاد الرياضة المجتمعية

بطولة لمحترفي البلياردو بعد غدٍ في الرياض بمشاركة 160 لاعباً

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي هيئة الرياضة بالمملكة

الأمير فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

نائب رئيس الأولمبية السعودية يشيد بما يقدمه سلمان بن عبدالعزيز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

02:00 م

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

01:33 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى